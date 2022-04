" Hackers ", lauréat du Prix Première Victor du Livre Jeunesse 2022

Ce troisième Prix Première Victor du Livre Jeunesse est le résultat du choix de 2704 lecteurs et lectrices répartis en 131 groupes de lecture dans des écoles, des bibliothèques et des maisons de jeunes dans toute la Wallonie et à Bruxelles. Tous et toutes ont répondu à l’appel à candidatures lancé en septembre 2021 par La Première (RTBF) et le Fonds Victor. Pendant toute l'année scolaire, et malgré un début d’année encore un peu compliqué en raison de la situation sanitaire encore un peu instable, ces groupes ont bénéficié d’animations de comédiens et comédiennes professionnel(le)s (théâtre, impro, lectures à voix haute, etc.) et de rencontres avec des auteurs, autrices, traducteurs, traductrices.

