Habitats groupés et intergénérationnels au couvent de Walhain : le projet sérieusement revu à la baisse

Le nouveau quartier sera composé de huit bâtiments, dont six nouvelles constructions qui seront érigées sur la partie haute du terrain. En plus des logements, on y trouvera une structure d’accueil pour personnes handicapées et une association s’occupant d’enfants issus des services de l’aide à la jeunesse.

Quant aux constructions qui composent le couvent aujourd’hui, seules deux seront conservées et rénovées : la bâtisse principale et la chapelle. Le troisième bâtiment du Carmel, plus récent et ne présentant pas d’intérêt historique ou patrimonial, sera rasé. Cette démolition permettra d’aménager une petite place.

"Sur le site de 2,5 hectares, nous ne construirons que sur un hectare, insiste Dominique Evrard. Donc 60% d’espaces verts sont préservés. Cela fait partie de la dynamique du projet qui s’inscrit dans une volonté de développement durable."