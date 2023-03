Habitat léger : entre rêve et réalité

Revenir au projet initial, une construction en bois avec des matériaux écologies en accord avec ses valeurs, coûterait environ trois fois plus cher. "Si je veux construire une petite maison de 90 m2 correspondant à mes convictions, avec des matériaux naturels, en dessous de 300.000 euros, ça n’existe pas. Ce terrain coûtait déjà 100.000 euros. Je ne suis pas pauvre, mais de là à avoir 400.000 euros, il y a une différence ! Il y a un gros paradoxe, aujourd’hui. Pour être écolo, il faut être riche" ironise la jeune femme. "Ce qui est absurde étant donné que plus on est riche, plus on pollue et plus on émet de CO2".

Sarah Guillaume en est convaincue, il faut changer notre manière de consommer mais aussi d’habiter. Déçue, la jeune femme espère voir les lignes bouger. C’est pourquoi elle a lancé une pétition en ligne. En attendant, c’est tout un projet de vie qui s’éloigne.