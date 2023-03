Habiller son bébé belge et écoresponsable : une belle initiative en région liégeoise

Petite et jolie, c’est l’empreinte que ce beau projet veut avoir sur la planète… en proposant des vêtements pour bébés (0 à 6 ans) entièrement produits en Belgique, du côté de Liège. Une belle idée arrivée, comme une deuxième naissance, dans la vie d’un jeune père de famille et de son épouse !

"En fait, ce projet est né après la naissance de mon fils, on s’est rendu compte avec ma femme qu’il y avait très peu d’offres sur le marché qui permettaient de pouvoir acheter des vêtements de qualité qui respectent l’enfant à des prix raisonnables. Et on a donc décidé de lancer ce beau projet", nous confie Antonio Wilson, l’entrepreneur à l’origine de Tiny and Pretty.

Nous poussons les portes de l’atelier et nous découvrons une véritable petite fourmilière. Une quinzaine de salariés dont une dizaine de couturier.ères, cheffe d’atelier, équipe administrative, commerciale et de communication,… tous et toutes installés autour d’un écran indiquant en temps réel les commandes de vêtements effectuées sur le site. En effet, l’idée originale ici, c’est de travailler sur précommande : le parent choisit son vêtement sur le site, il est alors confectionné sur mesure pour son bébé.

" L’intérêt de la pré commande, c’est de répondre un petit peu au côté surconsommation de l’industrie textile ", explique Manon Weckmans, chargé de projet. " L’autre aspect est d’avoir un caractère très unique à la création des pièces. Alors évidemment, qui dit précommande dit pas de stock, pas de surproduction ni de déchets. On ne fait pas non plus de soldes pour inciter à la consommation. "

On est loin de la très polluante " fast fashion " qui surproduit, gaspille, transporte ses créations standardisées sur des milliers de kilomètres. Ici, le tissu est européen, certifié écologique ou recyclé et le vêtement de votre bébé est pensé entièrement par cette petite équipe. Je me suis approché de Marion Monie, couturière modéliste, responsable du patronage, en train de dessiner la prochaine collection printemps-été : " Trouver un travail dans la couture, c’est compliqué en Belgique, alors c’est déjà hyper gratifiant d’être ici. Et, puis, le fait de travailler avec des tissus bios, écologiques, certifiés, ça correspond à mes valeurs. Enfin, savoir pour quel petit garçon ou petite fille on travaille, ça nous touche, c’est du bonheur. "

Derrière l’étiquette, il y a donc un homme : Antonio Wilson, ancien joueur de foot professionnel, aujourd’hui entrepreneur : " Notre motivation première est de donner un monde meilleur à nos enfants dans notre petit monde. Lorsqu’on a commencé, on avait un leitmotiv : dire que si on pouvait changer les habitudes des gens, ne serait-ce que de 0,001%, ce serait déjà une réussite pour nous. Et l’impact rien que pour moi, ma famille et notre petite équipe est déjà grand. Quand je vois par exemple un pull qui coûte 10 €, je me pose la question : où est ce qu’il a été fabriqué ? Comment est-ce que c’est possible à ce prix-là ? "

Avec des projets audacieux comme Lucid et Opte, Tiny and Pretty contribue à relocaliser une industrie textile en Wallonie. La styliste et cheffe d’atelier, Caroline Dreessen finalise les commandes et emballe deux superbes petites combinaisons : " C’est la dernière étape avant l’emballage. Là, je fais le check final, je vérifie les coutures, s’il n’y a pas de défaut, je prends garde à ce qu’il ne reste aucune épingle et, enfin, je vérifie les étiquettes avec la marque, la composition,…

Et la mention " made in Belgium " dont ils peuvent être très fiers ! Les collections sont disponibles en ligne et dans plus de 30 magasins. Enfin, pour pousser la démarche jusqu’au bout, dans l’idée de ne pas gaspiller, Tiny and Pretty offre également un service de seconde main : une fois que votre bébé a bien grandi, vous pouvez rendre les vêtements, ils seront soit vendus en seconde main ou bien offerts à une association et vous aurez un bon d’achat pour refaire des petites courses, avec la taille au-dessus, sur leur site.