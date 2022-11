Habile, la poule ? Rusée, l’écrevisse ? Une étude américaine compile des comportements cognitifs et sociaux chez les animaux

Deux tableaux sont donc à regarder. Le premier est basé sur les critères " hédonistes ", à savoir émotionnel (recherche de satisfaction, peine…), et l’autre sur des critères " cognitifs ". Qui concernent donc l’acquisition des connaissances. On y parle donc coopération, jugement, résolution de problèmes…

Avec un indice de probabilité (du bleu marine " sûrement oui " situé entre 75% et 100% probable ; à l’orange " sûrement non " de 0 à 25% des chances), les schémas nous permettent d’y voir un peu plus clair sur les capacités sociales et intellectuelles des animaux.

Si on regarde attentivement, on peut ainsi voir qu’il est très probable que le cochon et le poulet ressentent de la dépression, de l’ennui ou au contraire ait un esprit ludique. De même que l’abeille ou le crabe apprennent l’existence par la récompense ou que le saumon puisse paniquer.