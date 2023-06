"Habib, la grande aventure" de Benoit Mariage, en avant-première au Caméo à Namur

Habib est un jeune acteur issu de la communauté belgo-marocaine, qui attend le rôle de sa vie. Pour l’instant il incarne François d’Assises au théâtre, mais il a honte de l’avouer à sa famille. Lorsqu’il décroche un petit rôle au cinéma avec Catherine Deneuve, c’est celui d’un gigolo.

Mais peu importe, pour l’administration communale de Molenbeek c’est une icône, et on compte beaucoup sur lui, pour convaincre la grande actrice de venir boire le verre de l’amitié.

Benoit Mariage signe un conte-comédie généreux et nuancé. Son personnage d’Habib incarne un jeune homme toujours un peu à côté, parfois burlesque, et partagé entre deux cultures. Il doit également s’imposer dans un matriarcat redoutable mère et sœur, qui supervisent tout ce qu’il entreprend, et l’écrasent de leur amour.

Rencontre avec Benoit Mariage…

"Habib, la grande aventure", le nouveau film de Benoit Mariage, avec Bastien Ughetto, Thomas Solivérès, Sofia Lesaffre, Farida Ouchani et Catherine Deneuve – Un film émouvant, qui part dans un souffle vers la vie.

Une avant-première au Caméo à Namur ce 6 juin à 20H15 en présence du réalisateur et de l’équipe du film. Sortie dans les salles le 7 juin