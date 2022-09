Habay : un groupement d’histoire locale préserve le passé et le patrimoine de la commune

A Habay, des citoyens relancent le groupement d’histoire locale "Haba din l’tin" afin de mettre en valeur le passé et le patrimoine. Alain Thomas et Christian Fays ont décidé de relancer ce groupement qui existait déjà dans les années 80.

L’objectif est de réunir des citoyens, toutes les trois semaines pour explorer le passé récent du village, en s’intéressant cette fois à la période des Golden Sixties.

Les recherches seront diffusées via des publications papier de la Gazette de Habâ, mais aussi de fichiers informatiques gratuits (PDF de la revue), un forum, un site et des conférences.

La richesse des photos de famille

La création de " Habâ din L’tin " date de 1986, en même temps que la radio locale et d’autres choses, précise Alain Thomas. Il y avait une vraie dynamique sur Habay. L’idée générale, à l’initiative de Benoît Halbardier, bourgmestre de l’époque et historien, était de sauver la mémoire populaire. Il s’agissait d’un travail collectif où l’on se disait que l’histoire des historiens, des chartes et des grands châteaux était intéressante sans oublier l’histoire assez proche qui risquait de disparaître. Les personnes âgées, qui ont toujours été en contact avec leur famille, se transmettaient un savoir de génération en génération. Dans les années septante, il y a eu une cassure intergénérationnelle. On s’est dit alors qu’il fallait préserver cette transmission ainsi que des documents comme les cartes postales et les photos de famille. Il ne faut pas oublier que le document photo est un fameux déclencheur de mémoire. Maintenant, que nous sommes dans un contexte favorable pour parler du passé, nous relançons ce groupement ".