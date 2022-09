Habay-Tintigny : les particuliers invités à offrir les surplus de leurs potagers pour les colis alimentaires

Potirons, pommes de terre, carottes, pommes, poires,… vous avez peut-être trop de fruits et légumes dans votre potager. Alors, pourquoi ne pas partager ce surplus avec ceux qui en ont besoin ?

En Gaume, le plan de cohésion sociale Habay – Tintigny propose d’offrir vos surplus à la Saint-Vincent de Paul. Cette association assure la distribution de colis alimentaires pour les personnes en difficulté. Cette aide est d’autant plus précieuse en cette période de crise.

" Pour la Saint-Vincent de Paul, dans les 3 communes, Tintigny, Etalle et Habay, il y a environ 110 familles qui bénéficient des colis, donc c’est quand même beaucoup pour cette région-ci. Donc, si on peut apporter notre petite pierre à l’édifice, en apportant des produits frais et de qualité, c’est un plus ", explique Pauline Godts du plan de cohésion sociale.

Les fruits et légumes, en bon état, mis en caisses, sont à déposer à l’épicerie citoyenne, Coeur de Village, à Bellefontaine les mercredis 5 octobre, 19 octobre, 2 novembre et 16 novembre. Pour l’épicerie, c’était tout naturel de participer à cette initiative, vu qu’elle collabore déjà avec la Saint-Vincent de Paul.

" La Saint-Vincent de Paul récupère déjà des denrées alimentaires, nos invendus comme nos pains ou du fromage, nous avons mis en place un système de ramassage tous les 15 jours. Ici, ça semblait logique de suivre ce projet de fruits et légumes, c’est la continuité de ce qui est déjà en cours. Nous espérons rencontrer un vif succès avec ce projet parce que si les jardins sont abondants, ce serait dommage de perdre la nourriture ", ajoute Elodie Arquin de Coeur de Village.

Plus d’informations sur cette initiative auprès du Plan de Cohésion sociale Habay - Tintigny.