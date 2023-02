Habay : rencontre avec trois réfugiées ukrainiennes

Cela fait un an que la guerre a débuté en Ukraine. Une guerre qui a poussé des milliers d'habitants à fuir leur pays. Certains ont trouvé refuge en Belgique et notamment en province de Luxembourg. Nous avons rencontré Maria Kuchinska, Victoria Yemelianova et Liudmyla Kostiuchenko qui sont arrivées dans la commune de Habay en mars dernier. Elles sont, comme environ 80 autres réfugiés ukrainiens, encadrées par le CPAS de Habay. Ces mamans sont arrivées ici avec leurs enfants, qui sont scolarisés dans la région. Quant à elles, elles suivent des cours de français et participent à diverses activités pour s’intégrer. Voici leur témoignage à l’issue de leur cours de français.