Habay-la-Neuve : une boutique de troc "Eh… Changeons" tenue par des jeunes

A Habay-la-Neuve, une boutique de troc "Eh… Changeons" ouvrira ses portes ce samedi, à côté de l’Auberge du Vivier.

Le principe est simple : toute personne ayant un objet qu’elle souhaite donner (meuble, jouet, petit électro en état de marche, etc.), l’apporte à la boutique et repart avec un autre objet qui l’intéresse. Si la personne n’a rien trouvé à son goût en boutique, son nom sera enregistré dans la base de données et elle pourra revenir plus tard pour prendre un objet qui lui convient.

La particularité de cette boutique, c’est qu’elle sera tenue par des jeunes en difficultés relationnelles ou porteurs de handicap. Ils fréquentent l’IMP, l’institut médico-pédagogique "Mes Petits" à Habay-la-Neuve et-ou l’École spécialisée " La Providence " à Etalle.

Ces deux institutions sont à l’origine du projet, partant du constat qu’elles ont parfois du mal à trouver des lieux de stages pour les jeunes. Ici, la boutique va leur permettre de développer plusieurs compétences. " Ils vont devoir travailler à l’accueil avec le client, travailler sur l’image d’eux-mêmes, comment ils se présentent, il y a aussi la possibilité de créer des étalages, il y a la gestion des stocks, il y a aussi la mise en rayon, etc. Ce sont toutes des compétences sociales à travailler. Cela peut être aussi un tremplin vers un futur travail et devenir à terme un lieu de stage qui soit professionnalisant. Cette boutique va leur permettre, en tout cas, d’aller à la rencontre des personnes de l’extérieur, cela permet un travail sur l’inclusion ", explique Nathalie Salaris, éducatrice spécialisée et psychopédagogue à l’IMP " Mes Petits ".

Les jeunes des deux institutions ont déjà commencé à travailler dans cette boutique pour préparer l’ouverture : " On a nettoyé pour que tout soit bien propre pour l’ouverture, c’est une bonne idée ce magasin ", se réjouit Raquelle. " C’est un ancien bâtiment qu’on a réussi à rénover. Je trouve que c’est un chouette endroit, je suis impatiente que le magasin ouvre, je suis pressée d’y aller et de bosser à fond et de rencontrer des gens, car ça fait du bien de voir des gens", ajoute Camille.

A noter que la boutique n’accepte pas de vêtements. Le Plan de Cohésion sociale Habay-Tintigny est partenaire de ce projet. Il aide à la communication et finance la production de deux enseignes pour la boutique.

La première ouverture de " Eh… Changeons " a lieu ce samedi 21 janvier de 14 heures à 17 heures, à l’Avenue de la Gare, 109, à Habay-la-Neuve.

Infos : www.facebook.com/Eh.Changeons