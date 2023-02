Habay : la communauté Scolaire Saint-Benoît reçoit l’initiateur des journées mondiales sans smartphone

À l’occasion des 23e journées mondiales sans téléphone & sans smartphone, la communauté Scolaire Saint-Benoît à Habay a invité l’écrivain français Phil Marso, à l’origine de ce concept.

Au début de la semaine prochaine, des ateliers auront lieu dans les classes et le mardi 7 février, au soir, une conférence de Phil Marso sera organisée par l’association des parents d’élèves de Saint Benoit. Plusieurs animations, réalisées par les élèves, seront proposées pour alimenter le débat. Notamment celui de donner des pistes aux parents pour la maîtrise du smartphone afin d’éviter des conflits générationnels.

L’intérêt d’aborder cette thématique à l’école

"Depuis plusieurs années, nous constatons que les élèves sont énormément sur leurs smartphones, explique Rudy Lamock, directeur adjoint du 2e et 3e degré à Saint-Benoît. C’est le cas à la maison et mais aussi à l’école. De manière très concrète, dans la cour de récréation, par exemple, on voit des élèves assez isolés. Ils ont chacun leur smartphone dans la main, l’un à côté de l’autre et on observe que la communication est de moins en moins évidente en face-à-face et même en groupe. Conscients de cette difficulté, nous réfléchissons, depuis plusieurs années, avec les parents pour mettre une distance sans l’interdire, ce qui n’est vraiment pas l’objectif. Le but est de trouver la juste place de cet outil. Réfléchir et se demander si l’élève a besoin d’un smartphone toute la journée. C’est vrai que le smartphone peut s’avérer utile et efficace mais, parfois, je pense que le contact social est essentiel".

Qui est Phil Marso ?

Monsieur Marso a écrit, en 1999 un roman intitulé " Tueur de portable sans mobile apparent ".

"À cette époque, on se dit que le portable est très éloigné du smartphone, que nous connaissons aujourd’hui, au niveau technique, précise Rudy Lamock. Mais, Phil Marso, avait pressenti que cette machine allait devenir un outil quotidien très exploité. Il est vraiment dans cette logique de dire que le smartphone est très intéressant mais qu’on peut l’utiliser autrement. Il a accepté, rapidement, notre initiative. Je pense qu’il est très heureux de venir dans le milieu scolaire. Il a, notamment, proposé des ateliers destinés aux jeunes de 3e et 4e années dans lesquels il va mettre en avant la langue française et la communication avec aussi un peu de poésie en leur montrant qu’on peut aussi s’amuser en communiquant de manière directe. Les élèves pourront, bien sûr, lui poser toutes les questions qu’ils souhaitent ".

Une affiche sera conçue par les élèves de 7 P pour représenter les journées sans téléphone portable au sein de leur établissement.