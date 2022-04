A Habay, l'Asinerie de l'O fête ses 20 ans. La ferme pédagogique en a profité pour inaugurer une nouvelle écurie construite pour ses 35 ânes. Un nouveau pour cette ASBL qui met en avant l'inclusion des personnes handicapées.

Que va permettre cette nouvelle infrastructure ? Réponse de Maïté Sondag la Directrice :

"Cette écurie va permettre un accès au nourrissage, pour les personnes à handicap, avec une possibilité de donner à manger pour les personnes en chaise roulante, et d'aller caresser l'âne qu'on affectionne. Nous quand on travaille avec les enfants ou les adultes, à handicap ou non, ça induit plusieurs bienfaits : la prise de confiance, l'autonomie, le respect de l'autre et des animaux, l'équilibre sur le dos de l'âne... C'est une prise de confiance et une découverte de l'animal qu'on n'a pas toujours l'occasion de rencontrer".