Habay : l’ASBL Alba demande un soutien de la commune pour le bel étang Remy

L’étang Rémy est devenu, depuis quelques années, une zone de baignade et de détente.

Cette rénovation, est due à l’initiative de L’ASBL Alba, un mouvement citoyen qui milite pour la réhabilitation de cet étang.

Appel à la commune

Cette association réclame un soutien de la commune dans ses démarches pour sécuriser, entretenir et viabiliser le site de l’étang. Elle a lancé une pétition qui a recueilli 450 signatures et qui a débouché sur une interpellation citoyenne devant le conseil communal d’Habay.

"Cet étang est, quelque part, le fruit du travail des citoyens et des citoyennes depuis de longues années, explique François Melard de l’ASBL Alba. Mais nous avons, malheureusement, l’impression que les activités mises en place ne sont pas reconnues par la commune. On a très peu de soutien, or, ce qui est important pour nous c’est qu’il y ait cette dimension de collégialité et de responsabilité ainsi qu’une une démarche inclusive avec les citoyens et les différentes parties ".

Pour la commune d’Habay, Olivier Barthélemy, Premier Echevin ne comprend pas vraiment ses craintes, il se veut rassurant et en appelle à un vrai dialogue. Notamment avec les pêcheurs dont les revendications engendrent des appréhensions de la part de l’asbl Alba.