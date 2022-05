Habay : appliquer les mathématiques à la villa gallo-romaine de Mageroy

Un site archéologique pour rendre les mathématiques plus attractives, c’est ce que propose la villa gallo-romaine de Mageroy, à Habay-la-Vieille.

Des élèves de 2e secondaire de l’ISMA à Arlon viennent d’aller sur le terrain et ont dû effectuer des calculs et résoudre quelques problèmes. Ce projet mené par l’ASBL Arc-Hab, a été financé par le collectif d’entreprises mécènes Patwal de Prométhéa.

" Les élèves sont répartis en petits groupes et il y a 5 exercices à effectuer. Ce sont des applications des maths qu’ils ont vues en classe, de la géométrie. Il s’agit en grande partie d’alignements, de perpendiculaires, de parallèles, un peu de proportionnalités des triangles, et au niveau des calculs, ce sont des additions et soustractions. Il y a aussi de l’esprit pratique qui entre en jeu ", explique Loïc François, médiateur culturel à la villa gallo-romaine.

Et les élèves apprécient la démarche de passer de l’abstrait au concret : " On doit reconstruire les colonnes d’un temple qui s’est effondré à cause d’un incendie… C’est différent des calculs sur une feuille, ici, on applique ce qu’on a appris au cours de maths, on reporte les longueurs etc. on voit à quoi servent les maths […] Nous, nous devons trouver la hauteur de la tour en fonction de son ombre. "

Si ce projet a été mené avec des élèves de l’ISMA à Arlon, il pourrait être étendu à d’autres écoles.