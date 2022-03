"Haaland voudrait rejoindre le Barça" : les atouts de Xavi pour convaincre la superstar norvégienne

A terre en début de saison, la figure de proue du football catalan est revenue sur le devant de la scène en un temps record. Xavi a repris le flambeau de Ronald Koeman et fait naître un souffle nouveau auprès des Culés. Un mercato hivernal réussi, un style de chatoyant et une remontée au classement plus tard, voilà le Barça armé pour jouer le haut du tableau. Reste à résoudre le problème du manque de liquidités du club. Et d’après le journal Sport, la période de disette du Barça appartient au passé. Le directoire catalan assure posséder une enveloppe de 250M€ pour un projet global autour du joueur. Cela comprendrait le prix du transfert (75M€) et les futurs émoluments du joueur.

Le FC Barcelone se sait plus bankable aujourd’hui qu’il y a six mois. Ce pourquoi il aurait joué les charmeurs de serpents en organisant un rendez-vous entre le joueur, Xavi et Jordi Cruyff récemment. Le fils du légendaire Johan Cruyff officie en tant que conseiller sportif auprès du Barça et, toujours d’après le quotidien espagnol, il œuvrerait en coulisse auprès de l’agent du joueur, Mino Raiola, pour que la transaction ait lieu.