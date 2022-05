Haaland, Pogba, Verratti : une constellation de stars dans l’incertitude après le décès de Mino Raiola

Le décès de Mino Raiola, 54 ans, a été confirmé samedi par sa famille. Raiola, un des plus influents intermédiaires du monde du football.

Volontiers roublard et clivant, réputé pour son bagout et son sens des affaires, l'Italo-Néerlandais était adoré par ses joueurs, pour qui il décrochait souvent de somptueux contrats, et redouté par les clubs, qui connaissaient ses qualités de négociateur.

Pour devenir l'un des agents les plus en vue du football mondial, à la tête de l'une des écuries de joueurs les plus prestigieuses, Raiola a profité du développement des transferts internationaux dans les années 1990, dans la foulée de l'arrêt Bosman, et de l'explosion des droits TV au 21e siècle.