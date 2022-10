Haaland, Messi et Hoefkens au top, Naples et le Bayern Munich impressionnent : les chiffres après la troisième journée de Champions League

Jamais un entraîneur belge n'avait réussi à remporter ses trois premières rencontres de Champions League.

Grâce au parcours incroyable du FC Bruges et son 9/9 face au Bayer Leverkusen, à Porto et à l'Atlético de Madrid, Carl Hoefkens est devenu le... sixième coach de l'histoire de la compétition à réaliser une telle performance.

Et quatre de ses cinq prédécesseurs ont atteint la finale cette année-là : Pep Guardiola, Roberto Di Matteo et Hansi Flick l'ont gagnée, alors que Diego Simeone l'a perdue.

De là à écrire que les Blauw & Zwart se retrouveront en finale de la C1 le 10 juin 2023 à Istanbul, il n'y a qu'un pas... que nous ne franchirons pas.

Le FC Bruges, qui a désormais de grandes chances d'accéder aux huitièmes de finale de la Champions League (les trois autres équipes du groupe accusent six points de retard alors qu'il en reste neuf à attribuer), est devenu le premier club belge à remporter ses trois premiers matches de groupe en C1. Et a d'ores et déjà battu son meilleur total en phase de poules.