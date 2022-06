Haaland fait la différence en Serbie, la Suisse battue en République tchèque, MIkautadze buteur

La Suisse, quart de finaliste de l'Euro 2020, s'est inclinée en République tchèque (2-1) alors que la Norvège d'Erling Haaland a ramené trois points de Serbie (1-0), jeudi lors de la première journée de la Ligue des nations.

Dans le groupe 2 de la Ligue A, où Espagne et Portugal se sont neutralisés (1-1), les Helvètes, tombeurs de la France au dernier Euro, ont égalisé juste avant la mi-temps par leur prometteur ailier Noah Okafor, qui a répondu à Jan Kuchta.

Mais un but contre son camp de Djibril Sow en seconde période a permis aux Tchèques d'être victorieux au coup de sifflet final.

Dans le groupe 4 de la Ligue B, la Suède s'est imposée en Slovénie (2-0).

Emil Forsberg a ouvert la marque sur pénalty et Dejan Kulusevski a ensuite scellé le succès suédois à Ljubljana.

Dans l'autre match du groupe, la Norvège a décroché une victoire précieuse chez la Serbie. Face aux locaux, qualifiés pour le prochain Mondial où ils affronteront le Brésil, la Suisse et le Cameroun, c'est l'inévitable Erling Haaland qui a inscrit le seul but du match. Arrivé lancé dans le rectangle, le Cyborg a parfaitement coupé la trajectoire d'un centre de Marcus Pedersen pour expédier une puissante reprise au fond des filets. De quoi maintenir son joli ratio en équipe nationale (16 buts en 18 matches).



La Géorgie s'est imposée 4-0 à domicile face à Gibraltar. Georges Mikautadze a participé à la fête en marquant le 3e but de son équipe. L'attaquant de Seraing a inscrit son 2e but en sélection, exactement un an jour pour jour après le premier. Le 2 juin lui réussit bien.