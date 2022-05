Haaland et Mbappé lui filent entre les doigts : le Real Madrid a-t-il perdu son pouvoir d’attraction ?

En l’espace de deux semaines, le Real Madrid a vu Erling Haaland et Kylian Mbappé lui filer entre les doigts. Deux stars mondiales qui ont flirté avec le club madrilène et qui ont finalement opté pour d’autres grosses cylindrées européennes. Un double coup dur dont il faudra se remettre.

Il fut un temps, au début des années 2000, où personne il était quasiment impossible de dire non au Real Madrid. L’époque où Florentino Perez additionnait les Ballon d’or mercato après mercato, voyant Luis Figo, Zinédine Zidane et Ronaldo gonfler les rangs d’une équipe déjà bien solide. Le club le plus titré d’Europe dégage cette aura naturelle qui a le pouvoir de charmer n’importe quel grand joueur du continent. Et un transfert décroché dans la Maison Blanche signifie pour beaucoup le pinacle d’une carrière. La tradition des recrues clinquantes s’est d’ailleurs perpétuée au-delà de la première ère galactique, avec les Kaka, Cristiano Ronaldo, Özil, James, puis les Bale, Courtois et Hazard. Mais si le Real était devenu plus discret sur les plans des transferts XXL depuis l’arrivée du Brainois en 2019, il vient surtout d’enchaîner deux revers retentissants sur ce marché des stars mondiales.