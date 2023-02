Haaland en souffrance face à Leipzig : "Il a apporté beaucoup, bien plus que vous pouvez l’imaginer" assure Pep Guardiola

Capable d’alterner l’excellent et le moins bon cette saison, Manchester City a eu du mal ce mercredi lors du 1/8e de finale de Ligue des Champions face au RB Leipzig. Les hommes de Pep Guardiola n’ont pas montré leur meilleur visage, à l’image d’Erling Haaland. Mais coach Pep n’est pas inquiet du rendement de son joueur.

Pep Guardiola a beau innover à chaque rencontre, Manchester City est sur courant alternatif cette saison. Monstrueux dans certaines rencontres, les Citizens piétinement dans d’autres. Comme ce mercredi soir face au RB Leipzig en Ligue des Champions. Le T1 a même eu l’audace de ne faire aucun changement pendant toute la rencontre, une première depuis 2016 en C1.

Et l’un des joueurs de City qui incarne le mieux cette problématique est sans doute Erling Haaland. Le grand attaquant norvégien n’a pas eu le rendement escompté ce mercredi soir. Il n’a touché que 22 ballons dont seulement 4 dans la surface adverse, adressé 15 passes, perdu 3 balles et tenté un seul tir sans réussir à faire trembler les filets. Bref, une soirée à revoir pour Haaland qui a pourtant inscrit 32 buts en 31 rencontres.

Si l’attaquant semblait déconnecté à certains moments, son équipier Ryad Mahrez se voulait rassurant : "Le coach veut qu’il soit plus dans le jeu, mais c’est un attaquant puissant, qui va vite, on connaît ses qualités. Ce n’est pas à lui de décrocher, d’aller chercher les ballons. Il n’est pas là pour toucher 70 ballons par match."

Pour coach Pep, pas de souci comme il l’a expliqué sur BeIn Sports. "Il a apporté beaucoup, bien plus que vous pouvez l’imaginer. Il y a eu un match avec beaucoup de passes et à la fin, il faut le rechercher plus. Ce n’est pas toujours facile. Mais oui, il est totalement adapté."

En l’absence de son meilleur pote Kevin De Bruyne, Erling Haaland n’a eu que peu de ballons exploitables. Et il est là sans doute le plus grand problème pour Pep Guardiola. Il faudra régler ce souci au plus vite, car en championnat, Arsenal a repris la première place et dans trois semaines, il y a un match retour en Ligue des Champions à disputer. Coach Pep va devoir se creuser les méninges pour nous sortir un nouveau coup tactique.