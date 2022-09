Haaland crucifie le Borussia Dortmund et permet à Manchester City de remporter le match

Erling Haaland et John Stones ont permis à Manchester City de s’imposer contre le Borussia Dortmund lors de la deuxième journée de Ligue des champions (2-1). Kevin De Bruyne a aussi participé à la fête grâce à sa passe décisive pour John Stones.

Un match qui avait pourtant très mal commencé pour l’équipe de Kevin De Bruyne. Une première période assez timide de la part des Cityzens, aucun tir cadré en 45 minutes. Le match a pris une tournure assez surprenante en seconde période avec l’ouverture du score du Borussia Dortmund. Un but collectif qui est venu d’un corner botté par Giovanni Reyna, repris par Marco Reus qui sert parfaitement Jude Bellingham de la tête. Contrarié, Pep Guardiola a fait 3 changements offensifs et ça a porté ses fruits. Le but égalisateur est venu des pieds de John Stones, qui a été servi par notre Diable rouge Kevin De Bruyne. Désormais revenu au score, Manchester City a retrouvé des couleurs. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont poussé et ont égalisé grâce à l’inévitable Erling Haaland. Les Skyblues

Le Norvégien en a profité pour inscrire son 26e but en Ligue des champions en 21 matches, un record absolu. Erling Haaland réalise un début de saison sensationnel, il est à 13 buts en 9 matches toutes compétitions confondues.

Dans l'autre match du groupe G, le FC Copenhague accueillait Séville. Le match s'est soldé par un match nul (0-0). Manchester City est désormais seul en-tête du groupe avec 6 points sur 6.