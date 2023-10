HAAi, la DJ la plus cool du moment, nous a préfacé sa nuit de gala à Bozar

Habituée de l’événement, l’Australienne se voyait déjà invitée par Max Cooper pour jouer à Bozar il y a quelques années. Cette fois-ci, c’est bien elle qui tient les rênes de la soirée et elle a tenu à inviter une belle flopée de copains à se joindre à elle.” J’ai toujours eu dans ma tête une liste de personnes que je programmerais si j’étais invitée à faire la curation d’un tel événement. C’était important pour moi d’avoir un bon mélange entre les visages du futur et des noms plus implantés. Il fallait cette inclusivité.” Parmi ces nouveaux visages, elle pointe du doigt notamment Luxe, Tai Lokun et Josey Rebelle. “J’ai déjà pas mal joué avec eux, ils montent beaucoup ces derniers temps. Tai est un de mes amis proches, on a déjà beaucoup joué en B2B. Luxe, quant à elle, a sorti un EP sur mon label l’an dernier. Josey Rebelle, quant à elle, est l’une de mes DJ préférées.” À côté de Vegyn et Scaler (ces derniers connus auparavant sous le nom Scalping), on retrouve des noms d’exception, comme Boys Noize, qui malgré son potentiel à remplir des grandes salles, a accepté une audience réduite à Bozar. “Il était directement partant. On parle pas mal et il était enjoué de venir. Je pense aussi qu’en tant que grand artiste, pouvant jouer sur des grandes scènes, des grosses productions, tu gagnes beaucoup à participer à ce genre d’événement de curation un peu plus petit, plus communautaires.” Pour clore l’affiche, celle qui vit désormais à Londres a choisi les britanniques Blawan et Pariah, sous leur alter ego Karenn : “Je suis super fan de Blawan et Pariah individuellement, mais aussi de leur autre projet commun, Persher. J’aime tout ce qu’ils font donc je suis hyper heureuse qu’ils aient rejoint le navire”, et s’est évidemment tournée vers une locale de l’étape, la belge Dienne : “Je connaissais sa musique, que j’aimais beaucoup. Elle fait partie du son du futur, avec quelque chose de plus expérimental, ce qui allait bien avec l’une des salles de l’événement où l’expérience sera plus immersive et elle convenait parfaitement pour cela.”



Et quant à l’ambiance de la soirée, HAAi prévient déjà : “Je pense qu’on restera dans une ambiance assez techno, au regard du line-up. Personnellement, je joue pendant trois heures juste après Karenn, donc je pense que j’aurai le temps de passer quelques vitesses. J’étais quelques jours à New-York et j’ai pris le temps de penser à ce que j’allais jouer. Je suis vraiment contente d’avoir trois heures pour construire une expérience avec la foule.”