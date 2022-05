HAAi : "Cet album, c'est 100% moi"

Comme beaucoup de DJ et d’artistes qui tournent toute l’année à raison de plusieurs dates par semaine, HAAi s’est retrouvée en 2020 dans une situation qu’elle n’avait jamais vécue auparavant : devoir rester chez soi. Dès le début de la pandémie, elle est diagnostiquée du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, plutôt un avantage lorsque l’on doit jouer tard dans la nuit et prendre des avions tôt le matin. Mais quand le monde s’arrête, c’est une autre paire de manches. "Ça a pris énormément de temps pour que mon cerveau s’ajuste. C’est là que je me suis rendu compte que j’avais un peu plus de mal." Mais l’Australienne s’est occupée, a branché ses machines, ouvert Ableton et s’est mise à produire. Elle qui avait pris l’habitude de composer des petits EPs sur la route ou dans les airs, a pu prendre le temps d’écrire un album dans son studio. Channels, premier morceau de l’album et méli-mélo de sons plutôt indéfinissable traduit l’émotion qu’elle a pu ressentir lors du début du confinement. "Je mélange plein de sons de façon assez brute. Ça montre à quel point je switche d’une chose à une autre. Je crois qu’avec la pandémie, il y a eu ce concept de découverte de soi. Je n’avais jamais créé de musiques un peu introspectives, je faisais à chaque fois des sons pour faire bouger les gens en clubs."

Cet album, c’est 100% moi – HAAi.

De cette introspection résulte un album complet qui colle avec la musique que la productrice a toujours voulu défendre : aucune linéarité une une polarisation constante entre doux et dur. On peut autant rester en lévitation sur des moments planants, puis se faire plaquer au sol violemment par une montée de kicks ravageurs. Un modus operandi que l’on retrouvait déjà dans ses sets et ses précédents projets, qui fonctionne à nouveau sur Baby, we’re ascending et qui confère à HAAi ce côté un peu punk. Dégager un genre en particulier de sa musique semble mission impossible tant les morceaux regorgent de changements assez bruts, qui leur apportent cela dit une énergie complètement singulière.