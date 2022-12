H&M retire sa nouvelle gamme à l’effigie d’une star après qu'elle se soit plainte

H&M s’est attiré les foudres de Justin Bieber qui n’avait pas donné son accord pour les articles à son effigie que la marque suédoise a sortis.

"Comme pour tous les autres produits sous licence et partenariats, H&M a suivi les procédures d’approbation appropriées. Mais pas respect pour la collaboration et Justin Bieber, nous avons retiré les habits de nos magasins et en ligne.", a commenté un porte-parole de la marque contacté par l’AFP après la story de l’interprète de "Yummy", furieux de la nouvelle gamme d’H&M à son effigie.

Bien qu’H&M et JB travaillent ensemble pour promouvoir les tournées de la star canadienne, il semblerait que Justin n’ait pas donné son accord pour les pulls, les T-shirts ou encore les sacs en toile à son image sortis dernièrement. "Je n’ai pas approuvé le merchandising qu’H&M a fait… Tout ça sans mon approbation. Je n’achèterais rien si j’étais vous.", a-t-il posté en story Instagram. "Le merch d’H&M à mon effigie est de la camelote et je n’ai pas donné mon accord. N’achetez pas.", a-t-il insisté.