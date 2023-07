H&M intente un procès à son rival chinois Shein à Hong Kong

Un représentant de Shein, désormais basé à Singapour, a affirmé dans un mail, que l’entreprise ne commentait pas des procédures en cours. Ce type de procès est fréquent dans le domaine de la fast-fashion, mais il est généralement d’une moindre envergure, mettant plus souvent un designer indépendant aux prises avec un géant de l’habillement. Fondé en 2008 en Chine et basé à Singapour, Shein a rapidement conquis le marché mondial de la "fast-fashion", basée sur le renouvellement rapide des collections à très petits prix, et ne vend qu’en ligne, ciblant une jeune clientèle s’abreuvant aux réseaux sociaux. En 2021, ses ventes ont bondi de 60%, propulsant son chiffre d’affaires à 16 milliards de dollars (14,4 milliards d’euros), selon Bloomberg, talonnant ainsi H&M.