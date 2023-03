H.H. Holmes : immersion dans l'hôtel de l'horreur du premier tueur en série des États-Unis

En juillet 2017, Samantha Cox est chargée d'identifier un corps à l'institut médico-légal de l'Université de Pennsylvanie. Vieux de plus de 100 ans, coulé dans du béton. Potentiellement celui du premier, et du plus grand tueur en série que les États-Unis aient jamais connu… Cette dépouille, c’est peut-être celle de… H.H. Holmes.

Exhumer le Diable de la Ville Blanche, Chicago, reste un projet tout à fait hallucinant. Rien qu’à l’évocation de ses initiales, la peur de la malédiction vous assaille…

Depuis 1896 et son exécution, les rumeurs les plus folles entourent le personnage de H.H. Holmes. : pour certains, il a mis en scène sa disparition, pour d'autres, il est parti pour l'Europe et serait Jack l'Éventreur. On lui attribuerait plus de 200 meurtres même s'il n'en a avoué 'que' 27.

Il est devenu tristement célèbre par ses méthodes machiavéliques. C'est dans son 'Château', un hôtel qu'il tenait à Chicago, qu'il a tué ses victimes. Ceux qui en ont poussé la porte, n'en seraient jamais ressortis. Dans L'Heure H, partez à la découverte de cet immeuble, qu'il a aménagé en véritable hôtel de l'horreur. Mais aussi plongée dans la tête du tueur : comment cet universitaire, criminel en col blanc, en est-il venu à devenir un apôtre du mal ?