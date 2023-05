György Ligeti, compositeur d’une œuvre novatrice et audacieuse

Ligeti a été formé au conservatoire de Cluj en Transylvanie mais a dû interrompre ses études en 1943, à la suite d’intolérables mesures antisémites. En janvier 1944, Ligeti est incorporé dans les compagnies de travail obligatoire de l’armée hongroise. Il parvient à s’enfuir. Il échappe à la déportation qui n’a malheureusement pas épargné sa famille. Seuls sa mère et lui ont survécu. Après la Seconde Guerre mondiale, Ligeti étudie la musique et la composition à l’Académie Franz Liszt de Budapest.

A l’âge de 33 ans, en 1956, Ligeti est contraint de fuir la Hongrie qui est envahie par l’armée soviétique. Il s’installe en Allemagne. Il y découvre un monde musical qui le fascine. Plus tard, en 1959, il s’installera à Vienne, où il obtiendra la nationalité autrichienne. Ligeti se plonge dans la composition et explore le matériau sonore avec une inlassable exigence. Karol Beffa le décrit comme un aventurier du son, dans le livre qu’il lui consacre aux éditions Fayard. Et Ligeti a une influence importante sur d’autres compositeurs. Ses explorations du timbre, de la polyphonie, de la pulsation, sont si inspirantes, tout comme son sens dramatique, ses textures sonores inouïes, et la sensualité de sa musique. Elle sait se faire apprécier d’un public plus large, par ce que Karol Beffa appelle sa force de séduction immédiate, grâce d’autant plus puissante que rare.

La révélation

Un jour, Ligeti entend une œuvre de Stockhausen, une pièce de musique électroacoustique. C’est une révélation. Il prend contact avec lui et Stockhausen lui propose de le rejoindre et de découvrir son studio de Cologne. Une période passionnante s’ouvre pour Ligeti. Il rencontre Pierre Boulez, Luciano Berio et Mauricio Kagel, avec qui il travaille. Ligeti étudie la technique sérielle. Il s’intéresse à toutes sortes d’influences. Il est fondamentalement curieux et ouvert.

Et quelles sont ses racines ? A ce sujet, il tient parfois des propos ironiques. Il confie : "Je suis né en Transylvanie et suis ressortissant roumain. Cependant, je ne parlais pas Roumain dans mon enfance et mes parents n’étaient pas transylvaniens. […] Ma langue maternelle est le Hongrois mais je ne suis pas un véritable Hongrois car je suis juif. Mais n’étant pas membre d’une communauté juive, je suis un juif assimilé. Je ne suis cependant pas tout à fait assimilé non plus car je ne suis pas baptisé".

Ligeti s’intéresse au folklore, tout comme Bela Bartok. Il fait un long voyage en Roumanie pour collecter des centaines de chants populaires hongrois. La musique de Bartok l’intéresse, le fascine, l’influence aussi dans ses propres œuvres.

Gyorgy Ligeti confiait : "Je ne sais pas si j’avais suffisamment de talent pour la musique au départ. Etre compositeur ne veut pas forcément dire que l’on s’occupe uniquement de musique. Comme en économie, en politique et en sport, il y a aussi dans les arts et les sciences des gens qui se concentrent sur un seul sujet ; or, tendre de manière monomaniaque vers un but précis donne en règle générale d’excellents résultats. Chez un autre type de personnalité créatrice, l’attention se répartit sur un vaste éventail d’intérêts. Je fais partie sans aucun doute de ce second type et je serais très malheureux si je devais me borner à une spécialité. Mon enthousiasme m’a toujours porté vers de nombreux domaines différents de la connaissance".

Ligeti se passionne pour la peinture et la littérature pour, comme l’écrit Karol Beffa, constituer les parois et les couloirs d’un imaginaire labyrinthique mais à ciel ouvert. Ligeti se passionne notamment pour deux graveurs de génie : Piranèse et Escher. Non seulement il aime leur graphisme mais leur influence est plus profonde : il tente parfois d’exprimer en musique les mêmes représentations illusoires que ces deux artistes ont créées. Ligeti s’intéresse aux jeux de perspective, au renouvellement des motifs par d’infimes modifications.