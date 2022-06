Gynécologie : en quoi consiste une consultation préconceptionnelle ?

On continue dans la prévention en proposant une prise de sang dans laquelle on va vérifier l'immunité contre certaines infections que l'on redoute durant la grossesse mais aussi autour de la période de conception : la rubéole, la toxoplasmose et le CMV . On évalue aussi si les vaccinations sont à jour (rubéole et hépatites). On profite de cette prise de sang pour faire des test plus généraux et notamment vérifier le bon fonctionnement de la thyroïde.

On refait un point sur l'importance d'avoir un bon équilibre nutritionnel quand on a un projet de grossesse, et on réinsiste sur l'importance d'éviter absolument les toxiques comme le tabac et l'alcool.

Enfin et toujours à titre préventif on prescrit de l'acide folique (vit B9), qui est primordiale dans le développement de l'embryon et diminue de façon significative la survenue de plusieurs anomalies comme les Spina Bifida et les fentes labio-palatines.