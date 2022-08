Gymnastique : la Belgique cinquième et qualifiée pour la finale par équipe, Lisa Vaelen qualifiée pour la finale du saut de cheval

L’équipe de Belgique composée de Lisa Vaelen, Maellyse Brassart, Jutta Verkest, Noémie Louon et Fien Enghels s’est qualifiée pour la finale du concours par équipe de gymnastique artistique ce jeudi soir ! Les Belges ont accroché une jolie cinquième place, atteignant leur objectif. Lisa Vaelen, cinquième de la finale du All Around, est elle également qualifiée pour les finales du sol et du saut de cheval en individuel. Un très bon résultat pour la Belge de 18 ans. Asia D’Amato, l’Italienne, a décroché la médaille d’or du All Around, Alice Kinsella (Britannique) a pris la médaille d’argent, une autre Italienne complète le podium, Martina Maggio.