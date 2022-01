Gym faciale : trois accessoires à adopter pour remodeler son visage

Connaissez-vous le facial cupping ? Si cette méthode inspirée de la médecine traditionnelle chinoise n'a rien d'inédite, elle a elle aussi récemment été remise au goût du jour sur les réseaux sociaux.

Les ventouses permettent non seulement d'améliorer la circulation sanguine mais aussi de soulager certaines tensions qui peuvent se former sur le visage et dont nous n'avons pas forcément conscience. Résultat, cette technique skincare peut contribuer à apaiser certaines inflammations, à atténuer les poches sous les yeux et pourrait également booster la production de collagène.

Avant de vous laisser tenter, prenez toutefois le temps de vous renseigner sur cette méthode qui, mal réalisée, peut être à l'origine d'effets indésirables, dont des ecchymoses. Assurez-vous auprès d'un professionnel d'avoir le bon profil (aucune contre-indication) pour y avoir recours et choisissez des kits auprès de personnes avisées.

Bref, ne vous jetez pas sur les premiers kits présentés par vos influenceuses préférées.

Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à faire une première séance chez un professionnel avant de vous lancer en solo dans votre salle de bain.