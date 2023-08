Gwyneth Paltrow vous invite à dîner dans sa maison mise en location sur Airbnb

Après Barbie , c'est au tour de Gwyneth Paltrow de mettre sa demeure en location sur Airbnb ! L'actrice américaine a dévoilé son partenariat avec la plateforme sur Instagram. Vous pourrez dormir une nuit dans sa résidence et dîner avec elle et son mari, Brad Falchuk (cocréateur avec Ryan Murphy de séries comme Glee, American Horror Story, Pose et The Politician, avec Gwyneth).

Elle félicite Airbnb d'avoir eu cette "brillante idée" et explique avoir accepté cette collaboration pour aider les gens à "combattre la solitude". Dans son post, elle avance que même si ses invités seront d'abord des étrangers, elle espère trouver des points communs autour d'un délicieux repas. "Vous pourrez vous allonger au bord de la piscine, faire l'une de mes randonnées préférées, et bien sûr, vous aurez une salle de bain remplie de mes produits @goop préférés pour un séjour vraiment luxueux".

Car oui, on se doute que si la star a accepté de mettre à disposition son logement pour une nuit, c'est probablement pour promouvoir "Goop", qui est sa marque de cosmétique qui vend aussi des compléments alimentaires, des vêtements, des sex toys des bougies , du mobilier.

Alors si ça vous intéresse de rencontrer l'actrice qui a joué dans "Seven" et "Iron Man", et son mari scénariste, vous pouvez tenter votre chance en vous rendant sur le site le mardi 15 août à 19h (heure belge) pour réserver cette expérience. Le couple accueillera deux personnes maximum la nuit du 9 septembre. Par contre, elle ne précise pas si son invitation est gratuite ou s'il faudra payer. Ce sera la surprise !