Gwyneth Paltrow s’adonnait à des activités illicites

Lors d’une l’interview dans The Late Late Show de James Cordon, Gwyneth Paltrow s’est laissée aller à quelques confidences assez surprenantes sur les activités illicites qu’elle faisait pendant les années 90.

L’actrice, aujourd’hui âgée de 50 ans, a eu une jeunesse très trépidante. Elle semble même nostalgique en évoquant les années 1990 où elle consommait de la drogue. "C’était génial – on parle de prendre de la cocaïne sans se faire prendre ! Genre, vous pouviez juste aller dans un bar et vous amuser et danser sur une table", s’est souvenue Gwyneth Paltrow en riant. Elle a également insisté sur cette décennie où les smartphones et les réseaux sociaux n’existaient pas. "Il n’y avait pas de caméra sur les téléphones et, tout spécialement à New York, il n’y avait pas de paparazzi. Vous pouviez sortir en titubant d’un bar et rentrer avec un total inconnu et personne ne l’aurait su", a-t-elle ajouté.

Il s’avère que la créatrice de bougie senteur vagin ait bien profité avec insouciance et sans limite de la vie nocturne new-yorkaise lors de l’ascension de sa carrière.