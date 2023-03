Gwyneth Paltrow au tribunal après un accident de ski : un incident à deux facettes

Accusée d’avoir causé un accident de ski, Gwyneth Paltrow était convoquée ce mardi 21 mars au tribunal de Park City en Utah.

Au mois de février 2016, Gwyneth Paltrow s’était rendue à la station de ski de Deer Valley avec son mari et ses enfants. Elle descendait une piste, lorsque sa route a croisé celle de Terry Sanderson, un opticien à la retraite qui à présent l’accuse de l’avoir renversé en skiant de manière trop téméraire. D’après lui, elle serait donc responsable de la fracture de quatre de ses côtes ainsi que de dommages permanents sur son cerveau. De plus, elle et son moniteur de ski se seraient enfuis après l’impact, tandis qu’il gisait inconscient dans la neige.

La présumée victime, qui dans un premier temps avait réclamé 3,1 millions de dommages et intérêts, demande maintenant 300.000 dollars en dédommagement des sévices subis, tandis que l’actrice demande 1 dollar symbolique ainsi que le remboursement de ses frais d’avocat.