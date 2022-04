Gwen Stefani confie que le couple Brangelina aurait pu ne jamais voir le jour

Le film de 2005 M. et Mme Smith et le couple Brangelina auraient pu être bien différents de ce que l’on connaît. En effet, Gwen Stefani raconte dans The Ellen DeGeneres Show, qu’elle avait auditionné pour le rôle de Jane Smith.

Souvenez-vous, c’est une histoire qui suit un couple banal de banlieue dont le mariage part en vrille suite à la découverte de leur vraie identité et d’une mission assez spéciale. Ce film a bien évidemment eu un gros succès et a rapporté 486 millions de dollars au box-office mondial. Mais ce qu’on retient le plus, c’est l’idylle entre Angelina Jolie et Brad Pitt qui a débuté pendant le tournage. Un couple parfait qu’on a surnommé Brangelina.

Lors de l’interview avec Ellen DeGeneres, la femme de Blake Shelton a déclaré qu’il ne restait plus qu’elle et Angelina Jolie en lice pour être Madame Smith, mais c’est celle qui se bat contre les violences domestiques qui l’a remporté. Et bien que Gwen Stefani n’ait pas révélé les détails de son audition, elle a ajouté en plaisantant : "Cela aurait pu être une autre histoire."

Même si en 2016 ils ont annoncé la fin de leur couple mythique, pourrait-on vraiment s’imaginer que Brangelina n’ait jamais vu le jour ?