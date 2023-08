Gvardiol, Rice, Tonali, Hojlund : les clubs de Premier League ont fait peau neuve... en investissant près de 2 milliards

La saison dernière, Brighton et Aston Villa ont profité des mauvaises performances de Chelsea et Tottenham pour arracher un ticket européen. Cette saison, ces deux clubs ne veulent plus être de simples surprises en Premier League. Et ils s’en sont donné les moyens.

Brighton, orphelin de Mac Allister et de son portier parti à Chelsea, s’est renforcé dans tous les secteurs. Dans les cages, c’est l’Anderlechtois Bart Verbruggen (20M) qui sera propulsé titulaire avec le départ de Sanchez. On notera également les arrivées de James Milner et Mahmoud Dahoud (libres), Igor (17M) et l’attaquant Joao Pedro (34,2M).

Aston Villa n’a de son côté perdu aucun joueur majeur, tandis que dans le sens des arrivées, Moussa Diaby (55M), Pau Torres (33M) et Youri Tielemans (gratuit) ont débarqué. Trois arrivées de choix qui devraient faire un bien fou à cette équipe.

Promu avec la manière, le Burnley de Vincent Kompany a jusqu’ici dépensé plus de 65M d’euros sur ce mercato pour tenter de se maintenir en Premier League. Zeki Amdouni (18,6M), James Trafford (17,3M) et Jordan Beyer (15M) sont les transferts les plus chers du club.