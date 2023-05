Guyane française : inauguration d’une écloserie pour les tortues luth, une espèce sérieusement menacée

Une équipe de quatre personnes arpente donc la plage chaque nuit à Awala-Yalimapo, ville à la frontière avec le Suriname, durant les périodes de ponte. L’objectif est de repérer les tortues en passe de pondre, afin de pouvoir ensuite récupérer leurs œufs et les mettre en sécurité dans un enclos à même le sable.

"On mime des conditions naturelles", a assuré Benoît de Thoisy, affirmant que la plage d’Awala-Yalimapo était "le plus gros site de ponte" au monde dans les années 1980. Selon lui, c’est aussi le site qui a "connu le plus gros déclin": seuls cinq ou six nids sont arrivés au bout de leur cycle en 2022 pour 72 pontes recensées, contre des dizaines de milliers à l’époque, dit-il.

Une écloserie avait déjà été installée sur cette plage dans les années 1990, mais elle a cessé son activité "au bout d’une dizaine d’années car les effectifs de tortues avaient été considérés comme suffisamment rétablis", a rappelé le responsable du WWF en Guyane, Laurent Kelle.

Une autre avait vu le jour à Cayenne au début des années 2000, avec le même destin.

Ce dispositif est une solution de dernier recours, indique Benoît de Thoisy, qui espère pouvoir s’en passer "le plus rapidement possible".