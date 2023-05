Guy Verhofstadt ne se présentera à aucun poste éligible en 2024

L’ancien Premier ministre belge et actuel député européen, Guy Verhofstadt, entend mettre un terme à sa carrière politique active l’an prochain, selon ses déclarations dans un entretien publié samedi par L’Echo et De Tijd, également cité dans Le Soir.

Interrogé sur son éventuelle participation aux élections de 2024, même en dernière position, comme "pousseur", le libéral flamand répond : "je ne solliciterai plus de nouveau mandat et je ne me présenterai à aucun poste éligible".

Il précise qu’il pourrait faire une exception "s’il s’agit de listes paneuropéennes, auquel cas, je pourrais utiliser ma notoriété en Europe, entre autres sur les réseaux sociaux. Ce serait la réalisation d’un rêve, car je me bats déjà depuis 20 ans pour que ces listes voient enfin le jour".