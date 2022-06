"Guy" : l'illusion est parfaite dans ce faux documentaire d'Alex Lutz selon Hugues Dayez

Date de publication originale de la critique : 29/08/2018

"Guy", c’est Guy Jamet, un chanteur de variétés qui a connu la gloire dans les années 60 et 70 et qui continue vaille que vaille, à 70 ans, de faire des galas en province et de sortir des best of de ses anciens succès.

Un jeune journaliste, Gauthier, apprend par sa mère qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, et décide de réaliser un documentaire sur le chanteur. Celui-ci accepte, et Gauthier le suit donc à la fois dans sa tournée promotionnelle et dans sa vie privée. Guy Jamet l’accueille dans sa villa du Sud de la France, où il vit avec sa jeune femme, une actrice de téléfilm, et avec ses chevaux, sa véritable passion. Le chanteur se livre avec sincérité devant la caméra de Gauthier – trop de sincérité, peut-être…