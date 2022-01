Gutti : "Je n’ai pas pas peur des combats, mais il y en a pour lesquels il faut être prêt"

Gutti fait partie des rappeurs belges les plus prometteurs de sa génération. Il était le premier invité de la Belgian Music Week sur Tarmac et s'est confié à Maxi dans "C'est quoi les bails ?".

"Chez moi, la gestu, c'est un peu inné". En effet, quand on veut décrire le style de Gutti, le mot "gestu" est souvent le premier qui vient en tête. Il suffit de visionner ses clips sur Youtube pour se rendre contre de ses skills incroyables. "C'est vraiment à l'inspi, en fonction de comment on va enregistrer le morceau, explique-t-il. Souvent, avec les potos et les beatmakers, on délire et ça vient de là".

Mais le talent de du rappeur d'Anderlecht ne se limite pas à ses pas de danse. Il y a un an, il sortait un EP très convaincant intitulé "New state", dans lequel on retrouve des morceaux hyper efficaces. "Les retours étaient supers, les gens ont vraiment pu me découvrir, se souvient Gutti. Avant, je n’avais que sorti les "Guttiworld" qui étaient vraiment un délire, un trip. Avec un EP, tu peux proposer plusieurs contenus et plusieurs variétés de sons".

Isha, c'est pas un prof

Dans cet EP, il partage un morceau avec Cinco sur "Bill Gates". Le genre de collaboration qui fait progresser Gutti : "Moi j’aime bien me frotter aux meilleurs, parce que ca me pousse à être meilleur ! Moi je n’ai pas pas peur des combats, mais il y a certains combats pour lesquels il faut être prêt".

S'ils n'ont jamais vraiment collaboré ensemble sur un morceau, Isha est un proche de Gutti. L'expérience du bruxellois est bénéfique pour Gutti qui est à l'écoute des conseils. "Isha, c'est pas un prof, explique-t-il. Il parle une fois, et c'est bon. Mais ce qu'il va te dire, c'est un truc que tu vas garder. Il m'a toujours dit de rester moi-même. Des fois, tu fais ton truc, et t’as pas les retours que t’aimerais parce que tu fais pas le style qui est populaire. Avoir des gens autour de moi comme ça, ça me pousse à rester moi-même et à continuer".

Gutti a ensuite annoncé que son deuxième EP "New state 2" sera disponible avant l'été 2022. Mais avant, il faut choisir les morceaux qui en feront partie. "J’en ai fait beaucoup, et je peux pas choisir", explique-t-il en riant. En tout cas, nous on a hâte qu'il les choisisse !