Guti convaincu qu’Ancelotti s’y prend mal avec Eden Hazard : "Il ne lui facilite pas la vie, il a besoin de jouer 3-4 matches de suite"

Eden Hazard est encore et toujours en grandes difficultés du côté du Real Madrid. Titulaire pour la première fois en plusieurs mois mardi en Coupe du roi, le Belge a semblé peu inspiré. Si c’est bien tout le Real qui a montré un visage bien pâle face à une équipe de division quatre, lui plus que les autres a besoin de prouver des choses à son coach et au public et il n’a pourtant pas semblé surmotivé. Parce que Carlo Ancelotti s’y prend mal ? Selon Guti, ancienne gloire de Madrid et désormais consultant et suiveur assidu du football espagnol, c’est peut-être une explication.

Sur El Chiringuito TV, Guti a donné son avis sur le sujet. "Pour moi, Carlo Ancelotti ne lui facilite pas la vie. […] Eden Hazard a besoin de jouer trois, quatre rencontres d’affilée." Ce que certains supporters ont déjà réclamé d’ailleurs, donner sa chance à Eden lors de plusieurs matches consécutifs afin de lui laisser une vraie chance de retrouver du rythme et des sensations. Un choix qu’Ancelotti ne semble pas prêt à poser : il faut remonter à février 2022 pour voir quatre apparitions consécutives de Hazard et il ne s’agissait que de quelques minutes en fin de rencontre.