Gustavo Dudamel démissionne de l’Opéra national de Paris, à la surprise générale

L’Opéra national de Paris a annoncé ce jeudi 25 mai dans un communiqué la décision de Gustavo Dudamel de quitter la direction musicale de l’institution lyrique, qu’il occupait depuis deux ans.

"C’est avec le cœur lourd, et après une mûre réflexion, que j’annonce ma démission du poste de directeur musical de l’Opéra de Paris". C’est une annonce à laquelle personne ne s’attendait. Gustavo Dudamel a décidé de démissionner de son poste de directeur musical de l’Opéra national de Paris, un départ qui sera effectif dès le début de la saison prochaine. Le chef d’orchestre vénézuélien, en place dans l’institution lyrique parisienne depuis 2021, met donc fin, à la surprise générale, à un mandat qui prévoyait six saisons à la direction musicale de l’Opéra de Paris.

Dans le communiqué publié par l’Opéra national de Paris, Gustavo Dudamel annonce avoir pris cette difficile décision "afin de passer plus de temps avec [s] a famille".

"Ce fut un privilège de partager de si beaux moments avec l’Orchestre, les artistes, des chœurs et les équipes artistiques de l’Opéra de Paris au cours des deux dernières saisons. […] Je n’ai aucun projet que d’être avec mes proches, je leur suis profondément reconnaissant pour leur soutien dans ma détermination à toujours grandir et me dépasser, tant dans ma vie personnelle qu’artistique, jour après jour".

Alexander Neef, quant à lui, remercie le chef d’orchestre vénézuélien "dont la passion et l’immense talent ont beaucoup apporté au répertoire de [la] maison". S’il "respecte pleinement la décision" de Gustavo Dudamel, Alexander Neef va devoir trouver une solution pour les productions de la saison prochaine dans lesquelles Gustavo Dudamel était impliqué.

La décision soudaine de Gustavo Dudamel arrive quelque temps seulement après la nomination du chef d’orchestre vénézuélien à l’Orchestre philharmonique de New-York, pour lequel il quittera en 2026 la direction de l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles.