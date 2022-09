Gustav Nilsson et… Joachim Imbrechts, les Suédois de l’Union : "Zlatan Ibrahimovic est notre inspiration"

Le premier tient son mètre nonante-sept et joue en pointe ; le second affiche un sourire timide de premier communiant et est le n°3 dans la hiérarchie des gardiens de l’Union Saint-Gilloise. Mais ils ont tous deux le même cheveu blond de l’emploi : Gustav Nilsson et Joachim Imbrechts, tous deux membres du noyau bruxellois de Karel Geraerts, sont suédois et attendent donc ce 2e duel d’Europaleague, ce jeudi contre Malmö, avec grande impatience.

" C’est vrai qu’avec mon nom, que je tiens de mon père, on ne dirait pas que je suis suédois… mais j’ai bel et bien la double nationalité, via ma mère qui est originaire de Suède " commence Joachim Imbrechts, le 3e gardien du Parc Duden… qui défend d’ailleurs les files de l’équipe de Suède U20. " Les Suédois m’ont repéré justement lors d’un match contre la Belgique U16, dont je défendais les filets (NDLA : en 2017, au sein d’une équipe où figuraient également Mickey Balikwisha et Charles De Ketelaere) : ils m’ont approché et depuis, je suis passé de l’autre côté... Avec les grands gardiens qu’on a ici en Belgique, j’ai sans doute plus d’avenir là-bas… mais je prends mon temps : je déciderai en temps utile. Je parle couramment suédois, une langue entre le Flamand et l’Allemand, et je me sens profondément suédois. Les Suédois sont respectueux et ouverts d’esprit, je me reconnais dans ces valeurs. Les Suédois s’adaptent facilement à l’étranger et aux autres cultures… même si moi forcément, j’ai grandi en Belgique. (rire) A l’Union, en tant que n°3, je ne joue forcément qu’en U23, mais les choses étaient claires au moment de signer. Je prends les conseils d’Anthony Moris et j’essaie de dégager la même confiance sur le terrain. Mon style ? Je suis du genre agile… comme un chat. Oui, un chat ! " (rire)