Gustav Klimt et la musique, une histoire de couleurs et de passions

A l’époque où Gustav Klimt réalise le portrait de Josef Pembaur, il travaille avec son frère et le célèbre Hans Makaert, considéré comme le prince des peintres viennois et surnommé aussi l’enchanteur, le peintre le plus célèbre de Vienne, la coqueluche de la société. Quand Gustav Klimt termine ses études, leur association devient officielle. Ils créent un atelier commun et ils décident de l’appeler La compagnie des artistes. Elle reçoit de nombreuses commandes. On leur demande notamment de représenter la salle du théâtre de la Cour, ainsi que ses habitués les plus prestigieux. Le théâtre allait être démoli pour céder la place à un nouveau, plus grand, susceptible d’accueillir les nombreux spectateurs passionnés de théâtre et l’idée était de garder des souvenirs de l’ancienne salle. A cette époque, à Vienne, on était fou de théâtre et d’opérette. Dans les œuvres que Gustav Klimt peint pour le Burgtheater, on distingue des joueurs d’aulos ou tibia, un instrument de l’Antiquité gréco-romaine doté de deux tuyaux et d’une anche double. Gustav Klimt peint aussi à cette occasion 50 portraits miniatures de personnalités parmi les plus distinguées du temps. On y distingue notamment, le visage de Johannes Brahms.