Gustaph réinterprète en live "Because of you", le titre qui l’a mené à la 7e place de l’Eurovision

Gustaph était l’invité du 8/9, où il est revenu sur son passage à l’Eurovision et sur la manière dont il a vécu le concours sur scène et dans les coulisses. Il nous a interprété le titre qu’il a défendu en finale du concours, Because of you.

Septième de l’Eurovision alors que les bookmakers le voyaient finir à la 26e place, le candidat belge a fait beaucoup mieux qu’espéré avec son titre Because of you. Une 7e place que Gustaph lui-même ne pensait jamais pouvoir atteindre.

"Je me disais : si je peux être en finale c’est déjà très bien. Et parce que la prestation était bien et a été appréciée par le public, on est monté petit à petit dans les résultats. Top 10 c’était déjà très bien pour moi, alors 7 c’est parfait", raconte-t-il.

Fort de ce succès, Gustaph devrait être encore très présent dans le paysage des prochains mois, et prévoit de sortir un nouveau single après l’été et un album l’an prochain. En attendant, vous pouvez découvrir son interprétation en live de Because of you dans le 8/9.

Plus tôt dans l'émission, Gustaph nous a également proposé sa reprise d'une autre chanson de l'Eurovision, Where are you d'Imaani, qui représentait le Royaume-Uni en 1998.