Guns N' Roses : une vidéo rare de 1992 refait surface

Au cours de l’été 1992, les Guns étaient au milieu de leur gigantesque tournée Use Your Illusion. Cette tournée avait débuté au début de l’année 1991 par deux concerts à Rio de Janeiro et ne s’achèverait qu’au milieu de l’année 1993.

Le 2 septembre, le groupe a joué devant 48.000 fans au Florida Citrus Bowl d’Orlando, au milieu d’une tournée de 26 dates qui a vu Guns N' Roses jouer dans des stades avec Metallica. Aujourd’hui, les 20 premières minutes de ce concert ont fait surface en ligne.

La séquence, qui contient quelques problèmes audio dans les premiers instants, commence par un mashup de 1991 de "Welcome To The Jungle" et "The Lion Sleeps Tonight", chanté par le groupe comique Big Daddy de Los Angeles. Ensuite, le concert commence avec la "vraie" version de "Welcome to The Jungle" et se poursuit avec "Mr. Brownstone", "It’s so Easy" et "Live and Let Die".

Les images proviennent apparemment d’un clip que le groupe a donné aux chaînes de télévision locales pour qu’elles l’utilisent dans leurs reportages sur le concert, et elles montrent que Guns N' Roses était toujours capable du meilleur sur scène, malgré le départ d’Izzy Stradlin, qui avait quitté le groupe moins d’un an auparavant, et malgré l’élargissement de l’effectif (on compte 13 musiciens sur scène pour "Live And Let Die").

Un moment un peu insolite est à voir pendant "It’s So Easy", lorsqu’une paire de culottes lancée par la foule atterrit sur le micro d’Axl juste au moment où il crie l’emblématique phrase "Fuck Off !".