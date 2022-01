Une vidéo qui donne envie d'avoir des pianos dans tous les centres commerciaux de Belgique.

Vous le savez: la reprise est un exercice délicat et souvent périlleux. Et avant de s'attaquer à l'un des titres les plus emblématique de Guns N' Roses en public, il vaut mieux être sûr de son coup et de ses propres capacités.

De l'assurance et du talent, le musicien présent dans la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui n'en manque pas.