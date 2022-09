Guns N' Roses : une réédition pour Use Your Illusion I et II

Voici la Tracklist de la version 7CD Super Deluxe :

CD 1 – ‘Use Your Illusion I’ (original album remastered)

1. ‘Right Next Door To Hell’

2. ‘Dust N’Bones’

3. ‘Live And Let Die’

4. ‘Don’t Cry’ (original)

5. ‘Perfect Crime’

6. ‘You Ain’t The First’

7. ‘Bad Obsession’

8. ‘Back Off Bitch’

9. ‘Double Talkin’Jive’

10. ‘November Rain’

11. ‘The Garden’

12. ‘Garden Of Eden’

13. ‘Don’t Damn Me’

14. ‘Bad Apples’

15. ‘Dead Horse’

16. ‘Coma’

CD 2 – ‘Use Your Illusion II’ (original album remastered)

1. ‘Civil War’

2. ’14 Years’

3. ‘Yesterdays’

4. ‘Knockin’On Heaven’s Door’

5. ‘Get In The Ring’

6. ‘Shotgun Blues’

7. ‘Breakdown’

8. ‘Pretty Tied Up’

9. ‘Locomotive’

10. ‘So Fine’

11. ‘Estranged’

12. ‘You Could Be Mine’

13. ‘Don’t Cry’ (alt lyrics)

14. ‘My World’

CD 3 – Live In New York (Ritz Theatre – May 16, 1991)

1. ‘Pretty Tied Up’

2. ‘Bad Obsession’

3. ‘Right Next Door To Hell’

4. ‘Mr. Brownstone’

5. ‘Dust N’Bones’

6. ‘Live And Let Die’

7. ‘Paradise City’

8. ‘Voodoo Child (Slight Return)’ / ‘Civil War’

9. Drum Solo

10. Slash Solo

11. ‘You Could Be Mine’

CD 4 – Live In New York (continued)

1. ‘I Was Only Joking’/ ‘Patience’

2. ‘Only Women Bleed’/ ‘Knockin’On Heaven’s Door’

3. ‘Don’t Cry’ (original) [features Shannon Hoon On Vocals]

4. ‘You Ain’t The First’ [features Shannon Hoon On Vocals]

5. ‘My Michelle’

6. ‘Estranged’

7. ‘Double Talkin’Jive’

8. ‘Sweet Child O’Mine’

9. ‘Welcome To The Jungle’

CD 5 – Live In Las Vegas (Thomas & Mack Center – January 25, 1992)

1. ‘Nightrain’

2. ‘Mr. Brownstone’

3. ‘Live And Let Die’

4. ‘Attitude’

5. ‘It’s So Easy’

6. ‘Bad Obsession’

7. ‘Welcome To The Jungle’

8. ‘Double Talkin’Jive’

9. ‘Voodoo Child (Slight Return)’ / ‘Civil War’/ ‘Voodoo Child ‘

CD 6 – Live In Las Vegas (continued)

1. ‘Don’t Cry’ (original)

2. ‘Wild Horses’

3. ‘Patience’

4. ‘You Could Be Mine’

5. ‘So Fine’

Dans notre séquence Review, Mélanie Delhaye nous parlait d'ailleurs du clip d'un des titres emblématiques de Use Your Illusion I, celui de "November Rain" :