Guns N' Roses reprend "Back In Black" d'AC/DC pour la première fois

Ce n'est pas une nouveauté : Guns N 'Roses reprend AC/DC depuis ses débuts sur la scène des clubs de strip-tease, à l'époque où "Whole Lotta Rosie" était un titre inamovible dans son répertoire. Et lorsque le groupe était la tête d'affiche du festival de Coachella en 2016, il a d'ailleurs été rejoint par le guitariste d'AC/DC - Angus Young - pour jouer "Whole Lotta Rosie" et un autre morceau d'AC/DC, "Riff Raff". Suite à cela, Axl Rose a fini par rejoindre AC/DC pour la fin de la tournée Rock or Bust de 2016 lorsque le leader Brian Johnson a dû se retirer en raison de ses problèmes d'audition. Il existe donc un lien fort entre les deux formations qui continue visiblement de perdurer.

Guns N’ Roses poursuit sa tournée européenne avec un arrêt au Sweden Rock Festival prévu ce samedi 11 juin. Ensuite, le groupe passera par 11 autres pays, pour terminer sa tournée le 15 juillet à Hanovre, en Allemagne.

Du coté d'AC/DC, nous vous rappellons qu'un crowdfunding vient d’être lancé chez nous pour ériger une statue afin de commémorer le premier concert de Brian Johnson à Namur.