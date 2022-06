Guns N' Roses vient de lancer sa nouvelle tournée en reprenant un classique d’AC/DC.

Le groupe se produisait au Passeio Marítimo de Algés à Oeiras au Portugal samedi dernier, entamant le premier concert de l’année après l’annulation d’un concert en Floride en raison de tempêtes.

Le groupe a intégré dans son set la reprise de "Walk All Over You" d’AC/DC, alors que chez nous, un crowdfunding vient d’être lancé pour ériger une statue pour commémorer le premier concert de Brian Johnson à Namur.