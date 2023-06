Guns N' Roses répond aux critiques négatives autour du concert de Glastonbury

La récente prestation de Guns N' Roses au festival de Glastonbury a fait l’objet de nombreuses critiques négatives, et le groupe a maintenant réagi à cette mauvaise presse.

Ils ont pointé deux publications britanniques majeures en particulier : celle du critique musical Neil McCormick du Telegraph, sous-titrée "Welcome to the Mumble", et un article encore plus sévère de Mark Beaumont de The Independent, qui a qualifié GN’R de "favori pour le pire set de tête d’affiche de Glasto de tous les temps".

Beaumont n’a pas mâché ses mots, écrivant qu’Axl Rose "oscille entre un registre grave qui ressemble à une tondeuse à gazon encrassée et un registre aigu qui sonne comme Barry Gibb avec un slip tiré à l’excès entre ses fesses".

Le groupe a réagi sur Twitter pour dénoncer les deux auteurs, en empruntant une phrase de la chanson "Chinese Democracy" : “…it would take a lot more hate than you @neil_mccormick @Markbeaumontuk.”